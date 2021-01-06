Сегодня вечером, 6 января, начинает отмечаться один из главных праздников в православии - Рождество Христово по юлианскому календарю. Считается, что в ночь на 7 января на свет появился Спаситель - Иисус.

Прихожане отправляются в ночь на праздничную службу в храм, где молитвой отмечают это событие. По пути туда и обратно принято подавать милостыню.

6 января - самый строгий день 40-дневного поста. Есть разрешается до появления первой звезды. На столы принято ставить 12 постных блюд по числу апостолов (специально для вас - самые вкусные рецепты блюд).

Незамужние девушки в этот вечер гадают на своего будущего мужа (в отдельном материале - самые оригинальные и точные гадания).

И, разумеется, вечером 6 января принято поздравлять друг друга с рождественским Сочельником и наступающим Рождеством 2021 года. Для читателей "Страны" мы подготовили красивые открытки и стихи на русском и украинском языках.

Стихи и открытки с наступающим Рождеством 2021

Пусть накануне Рождества

Звучат лишь добрые слова,

И всем любви, тепла хватает,

Надежда нас не покидает.

Пусть мир царит между людьми,

И будем счастливы все мы.

Делитесь радостью своей,

Хороших ждите новостей!

С наступающим святым вас Рождеством,

Когда сил небесных правит торжество,

Пусть он вечером придет в ваш дом везеньем

И сошедшим с высоты благословеньем.

Пусть всегда царит уют в душе и сердце,

Для тепла всегда открытой будет дверца,

Верьте искренне в добро и в чудеса,

Пусть семью хранят навеки небеса!

С наступающим Христовым Рождеством!

Озарится процветанием пусть дом,

Засияет сердце вдохновением

И скорей исполнятся стремления.

Будут свет, любовь и доброта,

Станет жизнь уютна и проста,

Все мечты в реальность воплотятся

И наступит трепетное счастье!

Чудный праздник наступает,

Вся планета замирает

В ожиданьи волшебства

И святого Рождества.

Пусть он принесет прощенья

И во всех делах везенья,

Счастье, радость в каждый дом,

Доброту, тепло во всем!

Вот Рождество уж на пороге.

Пройдут пусть мимо все тревоги.

Вас поздравляю я сердечно.

Пускай жизнь будет безупречна.

Пусть Господь Бог вас защищает

От всех невзгод и от всех бед.

Желаю Вам любви и счастья,

Желаю жить еще сто лет.

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

Різдвяна казка наступає,

З Різдвом Христовим вас вітаю.

Бажаю щирих привітань,

І здійснення усіх бажань.

І миру, й щастя всій родині,

Здоров’я вам у добру днину.

З Різдвом вітаю щиро вас,

І Ангел хай боронить кожен час!

З Різдвом Христовим вас вітаю,

Любові Божої бажаю.

Життя прекрасного, легкого,

Здоров’я вічного, міцного!

Христа у серці зберігати,

В народі його прославляти.

Та все, що схочеться у долі

Здобути разом в ріднім колі!