В Министерстве иностранных дел Ирана настаивают на том, что передали Украине технический отчет о крушении пассажирского самолета МАУ, который был сбит под Тегераном в ночь на 8 января 2020 года. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, Организация гражданской авиации Ирана в соответствии со своими обязанностями показала онлайн-видеоотчет Украине и другим странам, чьи граждане погибли в авиакатастрофе

Об этом передает IRNA.

Тем временем Украина заявила, что только ожидает в ближайшее время предоставления Ираном финального технического отчета о катастрофе самолета, пишут "Украинские новости" со ссылкой на МИД Украины.

"Украинская сторона ожидает в ближайшее время предоставления анонсированной иранской стороной на переговорах в Тегеране информации по техническим и уголовным аспектам расследований и обстоятельств сбития", - заявили в МИД Украины, отвечая на вопрос о том, запросила ли Украина официально у Ирана отчет и получила ли ответ.

Эти обязательства были взяты иранской стороной в ходе второго раунда переговоров, состоявшегося 19-20 октября.

"Требования украинской стороны к Ирану в рамках переговорного процесса остаются неизменными: завершить техническое расследование в соответствии с нормами международного права, в частности, приложения 13 Чикагской конвенции 1944; провести полное, открытое и всестороннее уголовное расследование с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности, обеспечить справедливое наказание и сотрудничество с Украиной по этим вопросам; предоставить копии отчетов о результатах этих расследований с целью дальнейшего рассмотрения и анализа украинской стороной", - пояснили в МИД Украины.

Напомним, 8 января самолет Boeing 737 со 176 пассажирами на борту упал после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежал украинской авиакомпании МАУ, все находившиеся на борту погибли.

Ранее "Страна" писала о том, что вдова пилота МАУ не согласна с отчетом Ирана о сбитом "Боинге", считая крушение преднамеренным убийством.

Также мы сообщали, что Иран обнародовал отчет о расследовании крушения лайнера МАУ основным выводом которого стало то, что самолет сбит ракетой из-за человеческой ошибки.