Венгерская авиакомпания Wizz Air, которая недавно возобновила часть рейсов, может открыть полеты из Винницы. Таким образом, этот город станет шестым аэропортом нашей Украины, где представлен лоукост.

Об этом заявил мэр Винницы Сергей Моргунов, видео обнародовано в Facebook.

"В мае 2020 года провели переговоры с Wizz Air, и они нам подтвердили четыре направления - Германию, Польшу, Австрию и Венгрию", - сказал мэр Винницы.

Моргунов заявил, что речь идет о потенциальном открытии рейсов из Винницы в Берлин, Будапешт, Вену и Варшаву. "И дальше там были возможности и перспективы по Италии", - добавил мэр.

В то же время Моргунов заявил, что для обеспечения безопасности полетов местном аэропорту необходимо провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В государственном бюджете на 2021 год на эти цели выделили 604 миллиона гривен.

По словам мэра, город готов за свой счет провести реконструкцию терминала. Моргунов добавил, что это позволит увеличить пропускную способность до 400 пассажиров в час.

Сейчас Wizz Air работает в киевском аэропорту Жуляны, а также - во Львове, Одессе, Запорожье и Харькове. В Киеве и Львове находятся базы Wizz Air с самолетами и украинским экипажами.

Моргунов о полетах Wizz air - с 32:333

Ранее мы писали, что Wizz Air ввела новый сбор. За предоставление мест рядом нужно будет отдать 12 евро.

Также рассказывали, что лоукостер запустил рейсы из Львова и Киева в Пардубице.