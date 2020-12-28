Проект "Новороссия" еще не завершен, а Украина может потерять ряд других областей.

Об этом заявил экс-губернатор Закарпатской и Луганской областей, отставной генерал Геннадий Москаль в эфире канала Apostrophe TV, опубликованном в YouTube.

"Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это всё. Этот проект включает в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Это проект "Новороссия". Проект Суркова и проект Козака", — предупредил Москаль.

По мнению политика, Россия сосредотачивает свои войска около Красноперекопска и Армянска. Как он считает, это говорит о намерениях Кремля захватить еще несколько территорий Украины.

Москаль пояснил, что запрет голосования в Луганской и Донецкой областях связан именно с попытками пресечь опасность потери этих территорий.

Напомним, после отставки губернатора на сайте Николаевской ОГА появился флаг "Новороссии".

Также мы рассказывали, как в Северодонецке 15 лет назад пытались создать "Новороссию".