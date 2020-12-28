Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель опроверг слухи о том, что Чемпионат мира по хоккею в следующем году якобы перенесут из Минска.

Об этом он рассказал в разговоре с "РИА Новости".

Так, швейцарские журналисты рассказали о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) якобы приняла активно ищет замену столице Беларуси. При этом они рассказывали, что чемпионат должен будет пройти в Риге или Праге.

"[Такого - Ред.] решения еще нет", - развеял слухи Фазель.

Уточним, что глава IIHF не впервые опровергает сообщения журналистов о судьбе ЧМ-2021.

Напомним, в ноябре журналист The Hockey News Райан Кеннеди заявил о том, что Международная федерация хоккея на льду приняла решение об отмене проведения части этапов Чемпионата мира 2021 года в Минске, где продолжаются массовые акции против президентства Александра Лукашенко. Вместо этого турниры пройдут в Москве.