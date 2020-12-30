В среду, 30 декабря, за день до Нового года, Вселенная сделает все возможное, чтобы проверить на прочность некоторых знаков Зодиака. Это может проявиться в неуверенности в собственных силах, сомнениях, ненужных предрассудках или пагубных привычках, которые внезапно захотят вернуться в вашу жизнь.

Чтобы пройти этот экзамен, нужно дать самому себе правдивые ответы на важные вопросы, а именно - в каком направлении вы пойдете в 2021 году и кого возьмете себе в компаньоны.

Как только вы оставите в уходящем году все тревоги, жизнь обязательно даст вам то, чего вы давно хотите.

Итак, вот три знака Зодиака, которым нужно во всем разобраться:

Львам желательно подавлять всё эгоистическое, что рвется наружу. Иногда важно допускать, что темой разговора в дружеском кругу могут оказаться другие люди, а не вы. У вашего ближнего тоже есть планы, мечты, наболевшие вопросы. Не игнорируйте потребности окружающих. Сейчас самое время продемонстрировать миру, какими храбрыми и добрыми могут быть ваши поступки.

Девы чутко реагируют на любую колкость или замечание в свой адрес. Так же болезненно они реагируют даже на конструктивную критику и дельные советы от тех, кто им желает добра. Накануне Нового года важно отдлять одно от другого и научиться видеть конструктив в словах товарищей. Слова тех, кто друзьями не являются и норовят запятнать ваше доброе имя, не нужно принимать на свой счет. Да и сами проявляйте меньше требований к окружающим вас людям. Как вариант, можно перевести часть постоянных друзей в ранг "хороших знакомых" и только.

У Стрельцов год может окончиться некоторыми недопониманиями с друзьями. Несмотря на разногласия, вы всегда можете рассчитывать на их поддержку. Важно лишь сдерживать свои высказывания, стараться не переходить на личности, больше благодарить и меньше критиковать. В последнее время вы часто бываете несправедливы и слишком резки к окружающим. Пересмотрите свои действия и постарайтесь вернуть себе добрый и веселый нрав, которым так славится Стрелец. Если необходимо, уйдите в подполье и проанализируйте все, чтобы в новом году вернуться к привычному вам шумному темпу жизни.

Всем остальным знакам Зодиака до Нового года необходимо рассчитаться с долгами и выполнить все договоренности. Подробнее о том, что ждет все знаки зодиака на этой новогодней неделе - читай в гороскопе с 28 декабря по 3 января.

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