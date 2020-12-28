Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию "Страны", что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области.



Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции ("Синегора" - Ред.) в селе Гута в Ивано-Франковской области", - рассказал Ермак.



В частности, расположена президентская дача в 60 километрах от Ивано-Франковска. Общая площадь территории составляет 10886 га. Сюда входят и ограждены охотничьи угодья и заповедные леса вокруг.



Напомним, что по данным "Страны", вместе с Зеленским в отпуск едет супруга, дети и глава Офиса президента Андрей Ермак, а еще первый помощник Сергей Шефир со своими родными.



Также мы сообщали, что Зеленский с семьей и в прошлом году в этом месте встречал Новый год. Вместе с ним, как сообщалось, были Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.



