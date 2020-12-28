Украинцы, которые живут и работают в Польше смогут получить вакцину от коронавируса бесплатно.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Республики Михала Дворчика.

"Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут вакцину получить бесплатно", - подчеркнул Дворчик.

Так, препарат против Covid-19 будет доступен абсолютно каждому, даже бездомным людям.

Напомним, что во всех станах ЕС, включая Польшу, вакцинация от коронавируса началась 27 декабря.

Ранее мы писали, что Польша готова поделиться с Украиной излишками вакцины, если такие появятся.