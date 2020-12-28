Правоохранители в Бельгии начали жестко задерживать граждан, которые нарушают карантинные требования.

Об том говорится в материале The Brussels Times

Так, первый инцидент произошел в Ватерло в воскресенье, 20 декабря. Полицейские силой вели нарушителей к машинам, а некоторых положили лицом на асфальт.

В Бельгии сейчас запрещено даже ходить в гости друг к другу, а полиция может без ордера ворваться в дом, если подозревает, что нам нарушают карантин.

Как рассказал представитель полиции, владелец дома, а также его жена и дети попытались пытались сопротивляться при проверке, спровоцировав правоохранителей.

В результате инцидента жене владельца дома сломали нос, а в ходе проверки она несколько раз теряла сознание. Женщина утверждает, что полицейские несколько раз ее ударили головой о капот машины, и что "удары были настолько сильными, что фара машины вылетела".

Напомним, в Бельгии в дом престарелых на мероприятие пришел аниматор в костюме Санта Клауса. Через три дня выяснилось, что актер болен COVID-19, которым успел заразить и подопечных социального учреждения.

Также "Страна" сообщала, что в шести странах Евросоюза началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В частности во Франции, Португалии, Германии, Италии, Австрии и Испании.