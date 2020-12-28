Для скорейшего получения вакцины от коронавируса Covid-19 власти Украины ведут переговоры со всеми ее производителями, кроме Российской Федерации. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Слова Ермака цитирует "Интерфакс-Украина".

"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации", - сказал Ермак журналистам в понедельник, 28 декабря.

По его словам, руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.

"Работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время", - сказал Ермак.

Ранее "Страна" писала о том, что в шести странах Евросоюза началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

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