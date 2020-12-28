Президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду новый законопроект, который ужесточает ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, в январе 2021 года.

Об этом во время брифинга заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства будет подан президентом в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", - сказал Ермак.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности, уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

4 декабря Рада приняла законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование. Однако только лишь в виде штрафов и ограничения свободы (а не лишения свободы).

23 декабря Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.