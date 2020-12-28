По мнению жителей Украины, среди иностранных лидеров роль "главного похитителя Рождества 2020 года" занял президент России Владимир Путин (28%). В два раза меньше опрашиваемых (14%) не смогли назвать на эту роль никого.



Такие данные опроса приводит фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии.



В частности, первенство Путина в роли "похитителя Рождества этого года" признали во всех регионах Украины, кроме Востока. В этой части Украины он разделил первое место с Дональдом Трампом и Джорджем Соросом.

Отметим, судя по контексту, на эту роль украинцы выбирали главных "негодяев" года.



Согласно опросу, украинцы считают "похитителем":

президента России Владимира Путина - 28%;

президента США Дональда Трампа - 8%;

президента Белоруссии Александра Лукашенко - 7%;

главу фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса - 6%;

главу Северной Кореи Кем Чен Ына и главу Китая Си Цзиньпиня - 2%.



В ходе социологического исследования, проведенного 5-13 декабря, методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.



Также напомним, что украинцы рассказали, о каком подарке мечтают на Новый год. К примеру, от денег и порядка в семье не откажутся респонденты зрелого возраста (28%) и 26% опрошенных в возрасте 30-44.



Также "Страна" сообщала, что более 80% украинцев встретят Новый год дома, а более 2 % - решили не праздновать.