С помощью опроса украинцы выбрали главного "похитителя Рождества". Фото: informupack

По мнению жителей Украины, среди иностранных лидеров роль "главного похитителя Рождества 2020 года" занял президент России Владимир Путин (28%). В два раза меньше опрашиваемых (14%) не смогли назвать на эту роль никого.

Такие данные опроса приводит фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии.

В частности, первенство Путина в роли "похитителя Рождества этого года" признали во всех регионах Украины, кроме Востока. В этой части Украины он разделил первое место с Дональдом Трампом и Джорджем Соросом.

Отметим, судя по контексту, на эту роль украинцы выбирали главных "негодяев" года.

Согласно опросу, украинцы считают "похитителем":

  • президента России Владимира Путина - 28%;
  • президента США Дональда Трампа - 8%;
  • президента Белоруссии Александра Лукашенко - 7%;
  • главу фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса - 6%;
  • главу Северной Кореи Кем Чен Ына и главу Китая Си Цзиньпиня - 2%. 


В ходе социологического исследования, проведенного 5-13 декабря, методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Также напомним, что украинцы рассказали, о каком подарке мечтают на Новый год. К примеру, от денег и порядка в семье не откажутся респонденты зрелого возраста (28%) и 26% опрошенных в возрасте 30-44.

Также "Страна" сообщала, что более 80% украинцев встретят Новый год дома, а более 2 % - решили не праздновать

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