Встреча политических советников глав государствав рамках "нормандского формата" может пройти уже в конце января следующего года.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас обсуждаются новые даты, причем с самого начала января. Мы рассчитываем, что встреча на уровне политических советников состоится в январе 2021 года", - сказал он.

В то же время Ермак уточнил, что точной даты встречи сейчас нет, а сам процесс переговоров "не прекращается ни на день".

Также, по словам чиновника, работы по разминированию 19 согласованных участков Донбасса начнутся со следующего года.

Напомним, вчера советник президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что за выполнение договоренностей по урегулированию конфликта Донбассе, которые были достигнуты в Париже в 2019 году, в Украине пока никто не брался.

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