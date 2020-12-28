Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина начнет уже весной 2021 года возвращаться к привычной жизни после пандемии Covid-19.



Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, 28 декабря.

В частности, Ляшко отметил, что несмотря на ослабления, противоэпидемические ограничения полностью не снимут. По его словам, украинцы уже с апреля 2021 года будут постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.

"Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - говорит Виктор Ляшко.



К тому же он рассказал, что с момента обнаружения коронавируса произошло уже около 12 тысяч мутаций.



Помимо коронавируса, главный санитарный врач призывает украинцев прививаться от дифтерии, кори и краснухи, чтобы рядом с эпидемией Covid-19 не началась вспышка другой инфекционной болезни.



Ранее "Страна" сообщала, какие осложнения вызывает новая мутация коронавируса и что будет с прививками. По словам медиков, за эффективностью вакцины от коронавируса по отношению к мутировавшему заболеванию только начнут вести наблюдение, поэтому пока что сказать точно сложно.



Также напомним, что Ляшко спрогнозировал облегчение коронавирусной ситуации в Украине лишь в мае 2021 года. С этого периода будет действовать такой адаптивный карантин, который "позволит дышать легче".