Два сотрудника патрульно-постовой службы (ППС), выжили в ходе перестрелки в российском городе Грозный, столице Чеченской республики. Их состояние оценивают, как среднетяжелое. Еще двое копов были убиты.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Два сотрудника ППС ранены при нападении в Грозном - их госпитализировали на скорой. Также в больницу поступил один из нападавших, другой преступник убит на месте", - сообщает Mash.

Позже Интерфакс уточнил, что еще двое сотрудников полиции, по предварительным данным, погибли при перестрелке с боевиками в Грозном.

В настоящий момент место чрезвычайного происшествия оцепили. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, стрельба произошла днем в понедельник, 28 декабря.

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