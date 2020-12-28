В Украине уже с 1 января повышаются цены на электроэнергию для населения.

28 декабря Кабмин принял решение об отмене льготного тарифа на первые 100 киловатт (90 копеек за киловатт). Уже с первого киловатта украинцы будут платить по 1,68 гривен. Такой тариф будет действовать до 31 марта 2021 года (именно до этой даты продлили режим ПСО).

Что будет потом - вопрос пока открытый. Возможно, ценник еще больше взлетит.

Стоит отметить, что правительство принимало решение по электроэнергии буквально с колес.

Как уже писала "Страна", с 1 января следующего года действующий сейчас режим ПСО по ценам на электричество для населения заканчивается.

То есть, если бы Кабмин ничего не решил до Нового года, уже с начала января тарифы для населения стали бы полностью рыночными. По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, людям пришлось бы платить по 3 гривны уже с первого киловатта. То есть, тариф мог вырасти втрое (сейчас с учетом льготной цены на первые 100 киловатт, средний тариф 1,04 грн).

Глава Минэнерго Юрий Витренко сказал, что в случае непродления режима ПСО, тариф для населения "вырос бы более чем в 2,5 раза".

Впрочем, это слабое утешение.

Во-первых, решением Кабмина цена все равно повышается почти в 2 раза даже при продлении ПСО.

Во-вторых, не исключено, что с 31 марта тариф будет еще повышен или же вообще отпущен в свободное плавание.

В-третьих, возникает вопрос где взять средства на субсидии, которые увеличатся при росте тарифов на электроэнергию.

"Ключевой вопрос - что собираются делать с субсидией, ведь нет ни дополнительных средств в бюджете на компенсации по электроэнергии, ни расчетов - скольким людям, собственно, такая помощь может понадобится. Это чревато огромным ростом долгов", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Страна" разбиралась как украинцы будут платить за электроэнергию с 1 января.

С 1 января - рекордный ценник

Информация о том, что Кабмин планирует в ближайшие дни принять решение по тарифам на электроэнергию для населения появилась несколько дней назад.

Но до последнего было непонятно, решатся ли власти отменить льготный тариф.

Как говорит наш источник в Кабмине, по поводу этого вопроса в правительстве были дискуссии. Ведь льготный тариф в 90 копеек за киловатт позволяет украинцам платить за свет относительно немного.

"Если у человека только лампочка и телевизор, в теории можно вообще не выходить за рамки лимита. То есть, потреблять не больше 100 киловатт в месяц и платить за свет 90 гривен", — сказал Корольчук.

Поэтому обсуждался вариант, чтобы оставить льготный тариф для небольшого потребления, плюс ввести еще несколько лимитов с дифференцированными тарифами. Другими словами, хотели выстроить схему - чем больше потребляешь, тем больше платишь. Буквально накануне Кабмина появилась информация, что для лимита свыше 300 киловатт в месяц хотят ввести рекордный тариф в 3,5 гривен за киловатт. Но в итоге эту скандальную норму не приняли.

Теперь в ближайшие три месяца все будут платить по 1,68 гривен за киловатт, и, экономите вы или нет, все равно заплатите за 100 киловатт 168 гривен вместо 90 гривен.

"Что особенно сильно ударит по домохозяйствам с электроплитами , ведь там потребление традиционно высокое, а льгот, получается, уже нет", - добавил Рябцев.

"Вместо того чтобы сохранить льготный тариф 90 копеек для тех кто действительно экономит (а это малоимущие и пенсионеры), и поднять тариф для тех кто много потребляет, и главное может себе позволить платить и до 2,3 гривен за киловатт (если, скажем, потребление -400-500 киловатт в месяц), власти накручивают платежки для небогатых граждан", - подсчитал глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Где взять 45 миллиардов

Еще одно нововведение — повышение тарифа для "Энергоатома" до 150 гривен за мегаватт (15 копеек за киловатт).

Сейчас "Гарантированный покупатель" выкупает электроэнергию у атомщиков по 1 копейке за киловатт. В "Энергоатоме" заявили, что такая цена загоняет компанию в убытки.

В компании предложил или повысить им тариф до 35 копеек за киловатт, или вообще отменить ПСО. А за счет увеличения отчислений налогов "Энергоатомом" субсидировать население.

Кабмин выбрал первый вариант - повысил "Энергоатому" тариф. Правда, не до 35 копеек (которые, как утверждали в "Энергоатоме", тоже не покрывают себестоимости производства), а только до 15 копеек за киловатт.

Если было бы хотя бы 30 копеек, по мнению Юрия Корольчука, это все же позволило бы "Энергоатому" выйти из убытков в следующем году. При ценнике в 15 копеек для атомщиков ничего кардинально не поменяется - будут расти убытки.

При этом возникает вопрос - что будет с субсидиями по электроэнергии.

"Без подготовки программы по субсидиям, расчета скольким потребителям понадобятся компенсации и в каком объеме, менять тарифы на электроэнергию рискованно", — говорит Юрий Корольчук. По его расчетам, речь может идти о рекордной сумме - порядка 45 млрд гривен.

И в бюджете на следующий год такие дополнительные расходы не предусмотрены. А это значит, что будет дальнейший рост долгов и массовые отключения.

Каким будет тариф с 1 апреля

Режим ПСО продлили до 31 марта 2021 года. То есть, с 1 апреля придется либо снова продлевать ПСО, либо отменять его и запускать рыночные цены.

Пока неясно какой вариант выберет Кабмин. С одной стороны, власти в меморандуме с МВФ подписались на "рыночные тарифы". Плюс - нужно платить по высокому тарифу по зеленой энергетике.

"Там большие долги. Уровень расчетов за ноябрь составил всего 44%.И без повышения тарифов для населения проблем не решить", - говорит Попенко.

С другой стороны, за три месяца мало что изменится, и украинцы вряд ли станут более готовыми к заоблачным тарифам, чем сейчас.

В этом плане экспертов беспокоит тариф в 3,5 гривен за киловатт, который уже обсуждали в Кабмине для домохозяйств с потреблением больше 300 киловатт в месяц.

Его вполне могут ввести с апреля, что сильно ударит по кошелькам потребителей, у которых много бытовой техники и главное - установлена электроплита.

"Также остается открытым вопрос по ночным тарифам. В теории людям могли бы предложить очень дешевую ночную электроэнергию - от 30 копеек за киловатт. Что позволило бы экономить. Но этого почему-то не сделали", — говорит Корольчук.

Вполне возможно, что к апрелю правительство разработает более детальный план по тарифам для населения.

"Потому что сейчас стратегии в электроснабжении населения нет", - подытожил Корольчук.