"Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа" и "Европейская солидарность" остаются лидерами партийных рейтингов в Украине.

Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто во время пресс-конференции в понедельник, передает "Интерфакс".

Как заявил Паниотто, согласно результатам двух исследований, которые были проведены в декабре фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, за первенство на политической арене сейчас соревнуются "Слуга Народа", "ОПЗЖ" и " Евросолидарность": разница между их рейтингами находится на уровне статистической погрешности.

"Разница примерно в 3% по "ОПЗЖ", "Слуге народа" и " Евросолидарность". В исследовании face-to-face "ОПЗЖ" выходит на первые место, а "Слуга народа" - на второе. В телефонном опросе - наоборот", - сказал социолог.

По его словам, "Евросолидарность" в обоих исследованиях занимает третье место.

Средний рейтинг "ОПЗЖ" по данным обоих исследований составляет около 20%, "Слуги народа" – 18%, " Евросолидарности" – 17%.

"В парламент уверенно бы прошли 4 партии - ОПЗЖ, "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Неплохие шансы (преодолеть 5% барьер - Ред.) у партии "Сила и честь", которая в некоторых исследованиях тоже проходит необходимый барьер, но в пределах погрешности. И также "За майбутнє" имеет определенные шансы", - сообщили также Паниотто.

В ходе социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива 5-13 декабря методом личного интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

В то же время, в ходе опроса, проведенного КМИС 4-8 декабря методом телефонного интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временного неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, по данным опросов, президентский рейтинг Зеленского уже меньше, чем за него проголосовало в первом туре.

Также недавний опрос показал, что рейтинг партий на выборах в Раду возглавили "Слуги народа" и ОПЗЖ.