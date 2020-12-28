Российский актер Сергей Жигунов, звезда сериала "Моя прекрасная няня" и фильма "Гардемарины, вперед!" госпитализирован в ялтинский госпиталь для заболевших Covid-19, развернутый на базе Ливадийской больницы. Об этом артист написал на своей странице в соцсети и пожаловался, что теперь ему не доступен запах елки и вкус новогоднего оливье.

"Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню", - говорится в сообщении.

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