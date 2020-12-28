Украинцы больше ждут подарков от любимого человека, чем от Деда Мороза. Фото: freepik

11% жителей Украины хотели бы получить подарки на Новый год от Деда Мороза и Святого Николая, а 35% проголосовало за то, чтобы подарок им подарил их любимый человек.

Соответствующие данные опроса приводит фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии.

Среди украинцев практически не изменилась доля респондентов, которые не учитывают личность того, кто делает приятные сюрпризы. Их в этом году 27%.

В то же время, впервые за четыре года до 11% сократилось количество тех, кто вообще не хочет получать подарков.

В частности, Деда Мороза больше ждут жители восточной Украины, а Святого Николая - западной.

Уже четыре года подряд новогодние предпочтения украинский не меняются, но на этот раз украинцы хотят:

  • получить в подарок здоровье - 71,5%;
  • "мир в стране" - 39,5%;
  • лад в семье и понимание близких - 22%;
  • получить в подарок деньги - 22%.

В частности, социологи считают, что практически одинаковое желание финансов и хорошего отношения в семье - следствие пандемии.

Еще в подарок хотят получить:

  • хорошую работу - 18%;
  • родители хотят увидеть успехи детей - 14%;
  • долгую жизнь - 10,5%;
  • интересные путешествия - 8%;
  • любви - 8%;
  • лекарства (вакцины) от коронавируса - 5%;
  • выигрыш в лотерею - 3%.

Согласно опросу, женщины чаще мужчин называют здоровья лучшим подарком (76% и 66% соответственно)
Согласно опросу, женщины чаще мужчин называют здоровье лучшим подарком (76% и 66% соответственно). От денег и порядка в семье не откажутся респонденты зрелого возраста (28%) и 26% опрошенных в возрасте 30-44.

Люди почтенного возраста выбирают здоровье и успехи детей (83,5% и 20% опрошенных в возрасте 60+ соответственно).

В ходе социологического исследования, проведенного 5-13 декабря, методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, что 81% жителей Украины планирует встретить новый 2021 дома. Около 8,8% - пойдут в гости, а 2,1% - вообще не планируют праздновать.

Также "Страна" сообщала, как отметить Новый год в условиях пандемии коронавируса.  

 

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