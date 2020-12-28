11% жителей Украины хотели бы получить подарки на Новый год от Деда Мороза и Святого Николая, а 35% проголосовало за то, чтобы подарок им подарил их любимый человек.



Соответствующие данные опроса приводит фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии.



Среди украинцев практически не изменилась доля респондентов, которые не учитывают личность того, кто делает приятные сюрпризы. Их в этом году 27%.



В то же время, впервые за четыре года до 11% сократилось количество тех, кто вообще не хочет получать подарков.



В частности, Деда Мороза больше ждут жители восточной Украины, а Святого Николая - западной.



Уже четыре года подряд новогодние предпочтения украинский не меняются, но на этот раз украинцы хотят:

получить в подарок здоровье - 71,5%;

"мир в стране" - 39,5%;

лад в семье и понимание близких - 22%;

получить в подарок деньги - 22%.

В частности, социологи считают, что практически одинаковое желание финансов и хорошего отношения в семье - следствие пандемии.



Еще в подарок хотят получить:

хорошую работу - 18%;

родители хотят увидеть успехи детей - 14%;

долгую жизнь - 10,5%;

интересные путешествия - 8%;

любви - 8%;

лекарства (вакцины) от коронавируса - 5%;

выигрыш в лотерею - 3%.



Согласно опросу, женщины чаще мужчин называют здоровье лучшим подарком (76% и 66% соответственно). От денег и порядка в семье не откажутся респонденты зрелого возраста (28%) и 26% опрошенных в возрасте 30-44.

Люди почтенного возраста выбирают здоровье и успехи детей (83,5% и 20% опрошенных в возрасте 60+ соответственно).



В ходе социологического исследования, проведенного 5-13 декабря, методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, что 81% жителей Украины планирует встретить новый 2021 дома. Около 8,8% - пойдут в гости, а 2,1% - вообще не планируют праздновать.



Также "Страна" сообщала, как отметить Новый год в условиях пандемии коронавируса.