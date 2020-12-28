В понедельник, 28 декабря, в российском городе Грозный, столице Чечни, произошло нападение на двоих сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). Неизвестные открыли по ним огонь и убили на перекрестке возле улицы Мира.

Об этом пишет и публикует соответствующее фото Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, нападавших было двое, они были вооружены ножами. Боевики напали на патрульных, после чего попытались забрать их оружие.

По предварительным данным, оба стреляющие бандита были ликвидированы в Грозном в ходе перестрелки. Другие СМИ сообщают об одном погибшем стрелке.

Ранее мы писали, что в Берлине неизвестный открыл стрельбу по людям, пострадали три человека.

Также рассказывали, как в Киеве правоохранители ранили в голову водителя Hyundai, который со стрельбой летел на таран патруля.