В Грозном произошла стрельба, убиты двое полицейских. Фото и видео
В понедельник, 28 декабря, в российском городе Грозный, столице Чечни, произошло нападение на двоих сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). Неизвестные открыли по ним огонь и убили на перекрестке возле улицы Мира.
Об этом пишет и публикует соответствующее фото Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, нападавших было двое, они были вооружены ножами. Боевики напали на патрульных, после чего попытались забрать их оружие.
По предварительным данным, оба стреляющие бандита были ликвидированы в Грозном в ходе перестрелки. Другие СМИ сообщают об одном погибшем стрелке.
Ранее мы писали, что в Берлине неизвестный открыл стрельбу по людям, пострадали три человека.
Также рассказывали, как в Киеве правоохранители ранили в голову водителя Hyundai, который со стрельбой летел на таран патруля.