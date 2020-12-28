В СНБО презентовали законопроект о территориальной обороне, в рамках которого украинцам хотят массово раздать стрелковое оружия для домашнего хранения.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

По его словам, законопроект №4504 уже обсуждался профильным комитетом Рады и представителями силовых ведомств. В его основу заложена необходимость эффективного реагирования на внешние угрозы.

Согласно нему, членом территориальной обороны для защиты своей земли от врага сможет стать житель любого уголка Украины. Для этого он будет проходить подготовку по выходным, а в будни будет заниматься гражданскими делами.

Для хранения дома членам терробороны предлагается выдать 80 тыс. единиц стрелкового оружия. При этом Сергей Кривонос не видит в этом угрозы, так как у населения уже и так более миллиона единиц оружия.

Предполагается, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Рады в феврале-марте.

Напомним, недавно Кривонос предложил закрепить в законе возможность призывникам проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны, без отрыва от места проживания.

Ранее сообщалось, что глава комитета Рады по нацбезопасности поддержал легализацию оружия в Украине.