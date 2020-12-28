Модераторы социальной сети Facebook поголовно заблокировали аккаунты действующих и части бывших сотрудников изданий Znaj и Politeka, которые вместе с сайтом Hyser входят в холдинг "Знай медиа".

Об этом "Стране" сообщили сами сотрудники сайтов.

Отключение аккаунтов произошло в среду, 23 декабря, без предварительного объяснения причины. В бан попали практически все действующие работники Politeka и Znaj. Через день выяснилось, что были отключены аккаунты и некоторых бывших работников.

Некоторым модераторы предлагали воспользоваться формами подачи жалоб, чтобы подать заявку на разблокирование страницы. Но сделать это невозможно, поскольку при попытке отправить фотографию документов Facebook выдает ошибку.

Общение с техподдержкой Facebook по почте не принесло ни какого результата. После двухдневного ожидания, они сослались на нарушение Норм сообщества и отправили линк на правила поведения в социальной сети

Это уже второй раз, когда модераторы отключают аккаунты. Первый произошел в сентябре прошлого года. После этого часть работников завела новые электронные почты и мобильные номера, чтобы создать себе новые личные аккаунты.

Отметим, что в этом году комментариев от представителей "Знай" и "Политека" не было. Год назад, когда блокировка происходила в первый раз, редакции сообщили, что считают себя жертвами манипуляций со стороны определенных политических сил, которые "стремятся заткнуть рты известным медиа", критикующих их деятельность.

Редакции предполагали, что на странице "Знай.ua" в Facebook могли продолжаться "войны" различных политических групп. "Но по такому принципу можно удалять каждую вторую страницу любого СМИ в Украине", — заявляли в команде сайта.

Напомним, тогда Facebook отчитался об удалении почти 400 украинских страниц, групп и аккаунтов. Среди них оказались ресурсы Hyser, Znaj.ua, Politeka. Согласно данным Facebook, почти 4,2 млн учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 401 тыс. учетных записей присоединились к одной из этих групп.

Аккаунты, вызвавшие у администрации соцсети вопросы, оказались связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. Модераторы и владельцы этих сообществ использовали фейковые аккаунты, у которых регулярно менялись имена, а также выдавали себя за информационные СМИ.

Также "Страна" рассказывала, что в администрациях сайтов Znaj.ua и Politeka.net отрицали использование фейковых аккаунтов и требовали восстановить страницы своих интернет-изданий в Фейсбуке.