Во вторник, 29 декабря, в Украине ожидается ветреная, но достаточно теплая для декабря погода - температура воздуха будет выше средних значений для последних дней года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, с северных, местами в центральных областях и в Карпатах будет небольшой дождь и мокрый снег (в горах ночью умеренный мокрый снег), на остальной территории без существенных осадков.

В восточных и северо-восточных областях местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура на Левобережье ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; на остальной территории ночью 0-5 градусов выше ноля, днем +​​4-9 градусов, в южных областях, в Прикарпатье и Закарпатье +10-14.

В Киеве - небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 0-2 градуса, днем +​​5-7.

Фото: meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 декабря самая высокая температура днем ​​была 8,2 градуса в 2017року, самая низкая ночью -26,5 градусов в 1930г.

В среду, 30 декабря, в Украине без осадков, лишь в западных областях дождь, в горах с мокрым снегом. В восточных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, в Карпатском регионе местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях ночью от +2 до -3 градусов, днем ​​0-5 градусов выше ноля; на остальной территории ночью +1-6, днем ​​+5-10, в южной части до +13 градусов.

В Киеве 30 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +4-6, днем ​​+7-9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщили, какой будет в Украине погода на Новый год.

Также мы сообщали, что спасатели из-за гололеда и ветра объявили в Украине І уровень опасности.