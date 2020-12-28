Решения касаемо строительства газопровода "Северный поток-2" будут принимать немецкие компании, которые в нем участвуют, позиция Берлина по этому вопросу не менялась.

Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, сообщает "Интерфакс".

"В позиции правительства по этому проекту ничего не изменилось", - сказал Бургер.

Он также заявил, что "давление США на немецкие предприятия и на Германию имеет место в течение определенного времени".

"И это ничего не меняет в том факте, что это проект участвующих в нем предприятий. Мы всегда говорили о том, как следует расценивать политические составляющие этого проекта... Все равно это ничего не меняет в том, что решения о строительных мерах принимают компании", - сказал Кристофер Бургер.

Ранее о том, что Германия не намерена менять позицию по "Северному потоку-2" в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, сообщал глава немецкого МИД Хайко Маас.

Напомним, что 11 декабря в водах Германии началась укладка недостроенного участка "Северного потока-2".

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