75-летний гражданин Израиля скончался от сердечного приступа спустя пару часов после вакцинации от Covid-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Израиля в своем Telegram-канале в понедельник, 28 декабря.

Мужчина проживал на севере страны и долгое время страдал болезнями сердца и неким злокачественным заболеванием. По данным Минздрава, в прошлом он пережил несколько сердечных приступов.

Мужчина сделал прививку от коронавируса сегодня, 28 декабря, и умер спустя пару часов у себя дома. Предварительная проверка не выявила взаимосвязи смерти с вакцинацией, однако причины смерти мужчины продолжают устанавливать.

Пока не указывается, каким именно препаратом вакцинировался мужчина. В Израиле используют вакцины марок Pfizer и Moderna.

Напомним, массовая вакцинация населения от Covid-19 yачалась в Израиле 20 декабря.

Первым вакцину от Pfizer/BioNTech на себе испытал 71-летний премьер-министр страны Беньямин Нетяньягу в прямом эфире. Далее вакцинировался и президент Израиля.

На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

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