Через несколько дней наступит новый, 2021-й год.

Его предшественник прошел под знаком коронавируса. И, судя по всему, ковид будет главной темой и следующих двенадцати месяцев.

Правда, есть надежда, что наступающий год станет последним ударным периодом для пандемии во всех крупных государствах. Кроме Украины. Для нашей страны просвет начинает виднеться где-то с 2022 года.

"Страна" собрала основные прогнозы по развитию ковид-инфекции в 2021 году - как в мире, так и в Украине.

Когда пандемия пойдет на спад в 2021 году?

Если брать крупные страны, то самые пессимистические прогнозы звучат по Соединенным Штатам. По данным центра глобальных исследований при Вашингтонском университете, к марту число умерших от ковида в США превысит 500 тысяч человек. Сейчас это 340 тысяч. То есть темпы смертности вырастут.

Один из факторов, который называют причиной роста, сугубо экономический - окончание моратория на выселение людей во время пандемии.

Дело в том, что с 1 января владельцы недвижимости смогут попрощаться с арендаторами, которые не платили вследствие потери работы или других причин. Потерявшие кров американцы начнут селиться у родственников или снимать одно жилье на несколько семей. Что повысит заражение через домашние контакты - самый опасный вид передачи вируса.

В Штатах называют две основных календарных точки улучшения ситуации

"Когда мы дойдем до конца 2021 года, мы, вероятно, сможем начать ослаблять меры предосторожности", - рассказал доктор Том Фриден, бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний.

При этом доктор наук Майкл Сааг, замдекана по вопросам здравоохранения Университета Алабамы, считает, что заболеваемость начнет так или иначе падать летом.

Что, впрочем, наблюдалось и в уходящем году и может объясняться сезонностью.

Отдельный всплеск заболевания ожидается по всему миру из-за череды праздников - в первые месяцы 2021 года. Об этом предупредила ВОЗ. И рекомендовала носить маски даже во время встреч в семейном кругу (чего, конечно, вряд ли кто-то станет придерживаться).

Вообще, прогнозы организации оптимизмом не пышут. Директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге на днях заявил, что ударный период развития коронавирусов - два года. По этой логике на улучшение можно будет выйти лишь в конце 2021-го.

Впрочем, есть и более позитивные прогнозы. В России заявили, что в наступающем году эпидемия пойдет на спад. Об этом заявил академик РАН, завотдела в НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, к концу 2021 года "оптимизм у всех поднимется", а экономическая ситуация станет улучшаться.

В Германии же считают, что уже летом 2021 года немцы постепенно смогут вернуться к нормальной жизни. А серьезные ограничения продлятся как минимум до Пасхи, заявляет глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери.

Это связано, по его словам, с началом вакцинации, чей эффект наступит не сразу.

"Хотя вакцинация начнется раньше, чем ожидалось, положительный эффект от нее будет проявляться постепенно. Поэтому нам придется жить с различными ограничениями как минимум до Пасхи", - сказал Монтгомери.

То есть в конечном счете улучшение ситуации специалисты ставят в прямую зависимость от вакцин. Разберемся, сколько людей в мире смогут охватить ими.

Сколько людей вакцинируют в мире?

Начнем снова с американцев.

Первые вакцины в США будут развернуты в ближайшее время. Министр здравоохранения Алекс Азар считает, что достаточное количество доз для любого американца, который захочет сделать вакцину, будет доступно в конце весны 2021 года.

Другие американские эксперты говорят, до конца марта вакцины получит треть населения Штатов - до 100 миллионов человек. Главные препараты - Moderna и Pfizer.

Правда, они делают оговорку, что могут быть и проблемы: как с безопасностью вакцин, так и с тем, насколько длительный они будут давать иммунитет.

Ричард Мартинелло, директор по профилактике инфекций Йельской больницы в Коннектикуте, заявил, что могут быть потери в скорости вакцинации. На это нужны месяцы. При этом, по его мнению, чтобы темпы роста Covid-19 упали существенно, с прививкой должны быть от 70% до 80% населения. А если вакцина сама по себе будет давать не стопроцентный иммунитет - то и больше.

В Германии правительство утверждает, что к лету прививки смогут себе сделать все желающие. Правда, когда они их сделают - вопрос. Как заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, стабильное падение заболеваемости начнется после того, как вакцинируется 55-60% людей. Выше мы приводили прогнозы, что спад ожидают уже летом.

В РФ ожидают в 2021 году запуска массового производства еще двух своих вакцин - "Вектор" и препарата центра им. Чумакова, который допущен до клинических испытаний. А "Спутник V", которая уже производится, только за рубежом планирует выпустить в наступающем году около миллиарда доз.

Как подсчитали в компании Goldman Sachs, к апрелю 2021 года вакцину получит половина населения США и Канады, к маю - половина ЕС, Австралии и Японии.

При этом уже сейчас понятно, что только богатые страны (или те, кто сами делают вакцину, как Россия), получат прививки первыми.

Исследователи американской Высшей школы здравоохранения пришли к выводу, что каждый четвертый житель планеты сможет получить прививку от коронавируса не ранее 2022 года.

По их данным, более 51% от общего числа доступных во всем мире доз вакцин придется на страны, где проживают в общей сложности менее 15% населения Земли. Таким образом, остальные 85% населения получат чуть менее половины всех доз вакцин.

Видимо, в эту вторую категорию попадет и Украина.

Чего ждать Украине?

В Украине улучшения ситуации с коронавирусом ожидают в апреле (министр здравоохранения Степанов) и в мае (главный санврач Ляшко). Видимо, главным образом в силу сезонности - поскольку никаких внятных планов по вакцинации украинцев нет.

А те, что есть говорят о прививках для сравнительно небольшой прослойки населения - от 2 до 4% примерно до конца весны. Да и те - под вопросом.

Тем не менее, власти, в отличие от своих коллег в Евросоюзе и США, дышат оптимизмом. Например, если верить Виктору Ляшко, в Украине болезнь начнет отступать даже раньше, чем в Германии - весной.

"Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021 года у нас будет такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Уже не будет такого как было в этот период.

Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою агрессивность и циркуляцию.

Плюс, появится вакцина и с каждым днем ​​все больше людей будет прививаться против коронавируса, формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным, и мы забудем вообще об этой ужасной болезни", - заявил Ляшко.

Правда, не очень понятно, как Украина достигнет "коллективного иммунитета" уже весной, если прививать украинцев начнут в лучшем случае в феврале - да и то микроскопическими дозами вакцин. Тогда как в Евросоюзе, обеих Америках и России, а также других странах (например, в Израиле), уже начали массово делать прививки для населения.

Более того, ни одной вакцины Украина еще у себя не зарегистрировала. Хотя без этого колоть людям прививки будет нельзя.

Как уже рассказывала "Страна" - дело в том, что вакцины, на которые Украина может рассчитывать в рамках бесплатной гуманитарной помощи, еще пока не прошли всех этапов испытаний. И, соответственно, не получили сертификатов даже в странах-производителях. Не говоря уже о ВОЗ, которая должна одобрить препараты, поступающие как гуманитарка. А это - еще несколько месяцев на изучение.

И, раз украинский Минздрав не регистрирует ведущих западных вакцин - Pfizer и Moderna - значит нам их пока поставлять никто не собирается. И здесь не должны обманывать заявления чиновников, что они уже подготовили холодильное оборудование для закупок того же Pfizer.

Детальнее о перспективах по вакцинам - в материале "Страны" Почему Украина рискует в 2021 году остаться без вакцин от ковида.

То есть пока вообще под вопросом, что и когда нам поставят. А значит, расчеты Минздрава по спаду коронавируса в апреле-мае или взяты с потолка, или рассчитаны на сезонные факторы.

Смертность в Украине вырастет

Но даже если представить, что Украине открыли доступ к вакцине, скорость такой теоретической вакцинации будет крайне низкой. Как подсчитали в Киевской школе экономики, сам процесс прививания на украинских реалиях может растянуться на полгода и за это время покрыть только 36% населения.

"В Украине ориентировочно 13,5 миллионов людей старше 55 лет, которые есть в группе риска по COVID-19. Их надо вакцинировать в первую очередь.

Мы подсчитали, что даже в идеальном мире, когда все 6 580 амбулаторий семейной медицины будут вакцинировать пациентов по 8 часов в день без перерывов и выходных, это продлится 6 месяцев. Это всего 36% населения, что даже не гарантирует установление коллективного иммунитета.

В реальном мире же обеспечить такую ​​эффективность практически нереально. А для развертывания дополнительных пунктов вакцинации, чтобы увеличить пропускную способность, необходимы дополнительные медицинские кадры", - говорится в аналитическом отчете КШЭ.

То есть, на украинских мощностях нужно гораздо более полугода, чтобы вакцинировать чуть более трети населения. Хотя этого мало для коллективного иммунитета (на Западе говорят, что нужно привить 60-80% людей).

А с учетом задержек поставок, мы можем с уверенностью говорить - в 2021 году действительно массовой вакцинации в Украине не будет. И решающего воздействия на течение болезни украинцев она не окажет.

С поправкой на это можно ждать "качелей", аналогичных этому году: остановка роста заболеваемости летом и новый рост осенью-зимой.

Также можно с уверенностью говорить, что смертей в наступающем году от коронавируса будет больше. За 2020 год мы будем иметь 18-19 тысяч погибших в Украине. Но фиксировать их начали только с февраля, и на нынешние величины - 100-200 человек в день - Украина вышла относительно недавно.

А теперь мы с них будем начинать новый год. И пока тенденции к снижению до уровня прошлой зимы-весны не просматривается. То есть, как и в США, Украина может получить в 2021 году существенный рост смертей от ковида.

И поломать этот сценарий может лишь массовая вакцинация, которую следует ударно провести в первой половине следующего года. Пока это возможно лишь на российской вакцине, которую можно производить в Украине (Москва согласилась передать украинским предприятиям технологию). Но данный вариант зависит от того, согласится ли Киев зарегистрировать "Спутник".