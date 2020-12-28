81% украинцев собираются встречать 2021 год в семейном кругу, около 8,8% - пойдут в гости, а 2,1% - вообще не планируют праздновать. Такие данные опроса приводит фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии.

3% украинцев собираются провести новогоднюю ночь в одиночестве перед телевизором, 1,6% граждан в новогоднюю ночь планируют работать, а 1,5% - пока не определились с планами на Новый год.

В то же время, около 0,5% опрошенных будут отмечать праздник, "сидя в Интернете", и всего 0,1% - будут встречать Новый год в общественном заведении.

Как рассказал аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский во время презентации результатов опроса в понедельник, пандемия коронавируса сильно повлияла на празднование Нового года.

"По сравнению с прошлыми годами значительно сократилась доля граждан, которые думают провести (Новый год - Ред.) в гостях и значительно увеличилась (доля - Ред.) граждан, которые планируют провести Новый год дома", - отметил Бурковский.

В ходе социологического исследования, проведенного 5-13 декабря, методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщили, какой будет в Украине погода на Новый год.

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