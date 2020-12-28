Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в понедельник, 28 декабря, не явился на процессуальные действия в Офис генпрокурора по уважительной причине.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в самом КСУ.

"Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий", - сообщили в суде.

Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что направили по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда, поскольку он не явился на процессуальные действия.

Напомним, Тупицкого еще 29 октября вызывали в ГБР на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. В Госбюро расследований глава КСУ не явился.

Также мы писали, что о вызове Александр Тупицкого в Офис генпрокурора для вручения подозрения стало известно еще 24 декабря.

По данным "Страны", подозрение ему будет вручено по статьям 384 ("Введение в заблуждение суда") и 386 ("Препятствование появления свидетеля") УК. Кроме того, в свете того, что активизировалось расследование еще одного дела, в котором фигурирует Тупицкий, - а именно о незаконном увольнении с поста главы КСУ его прежнего руководителя Станислава Шевчука, не исключено, что подозрение вручат по этому производству.

Мы уже писали, что это дело было возобновлено во время недавнего обострения отношений между КСУ и президентом.