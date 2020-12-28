На суд по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову не явились прокуроры, поэтому заседание перенесли на среду, 30 декабря.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Судебное заседание продлилось 10 минут. Сам Татаров в зал суда прошел видимо через запасной вход. Так как у главного входа, где собрался митинг, его не видели.

Напомним, что в понедельник, 28 декабря, в Высшем антикоррупционном суде должно было продолжиться заседание мере пресечения для Олега Татарова, которого подозревает в даче взятки за оценку недвижимости - в бытность работы Татарова юристом компании "Укрбуд". Сам чиновник считает это дело личной местью директора Бюро Артема Сытника.

Отметим, что возле здания суда прошла акция "Татаров, за решетку! Венедиктова, в отставку!" На улице находились около сотни человек.

Организаторами акции выступают адвокат Маси Найем, соорганизатор "Движения сопротивления капитуляции" Юрий Гончаренко и "Нацкорпус".

После суда они собираются к зданию Офиса президента.

Как сообщает корреспондент "Страны", активисты уже начали расходиться, поскольку, по их информации, Олег Татаров уже покинул здание суда.

У здания суда Татарова ждали активисты и журналисты. Фото: Страна

Как известно, меру пресечения Татарову должны были избрать 24 декабря, но суд перенесли из-за передачи дела в СБУ. Что вызвало возмущение антикоррупционных органов и их группы поддержки.

Также мы сообщали, что НАБУ открыло дело против Венедиктовой из-за дела Татарова.