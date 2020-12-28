Из-за неявки прокуроров суд по мере пресечения Татарову перенесли на вторник
На суд по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову не явились прокуроры, поэтому заседание перенесли на среду, 30 декабря.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Судебное заседание продлилось 10 минут. Сам Татаров в зал суда прошел видимо через запасной вход. Так как у главного входа, где собрался митинг, его не видели.
Напомним, что в понедельник, 28 декабря, в Высшем антикоррупционном суде должно было продолжиться заседание мере пресечения для Олега Татарова, которого подозревает в даче взятки за оценку недвижимости - в бытность работы Татарова юристом компании "Укрбуд". Сам чиновник считает это дело личной местью директора Бюро Артема Сытника.
Отметим, что возле здания суда прошла акция "Татаров, за решетку! Венедиктова, в отставку!" На улице находились около сотни человек.
Организаторами акции выступают адвокат Маси Найем, соорганизатор "Движения сопротивления капитуляции" Юрий Гончаренко и "Нацкорпус".
После суда они собираются к зданию Офиса президента.
Как сообщает корреспондент "Страны", активисты уже начали расходиться, поскольку, по их информации, Олег Татаров уже покинул здание суда.
У здания суда Татарова ждали активисты и журналисты. Фото: Страна
Как известно, меру пресечения Татарову должны были избрать 24 декабря, но суд перенесли из-за передачи дела в СБУ. Что вызвало возмущение антикоррупционных органов и их группы поддержки.
Также мы сообщали, что НАБУ открыло дело против Венедиктовой из-за дела Татарова.