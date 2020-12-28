Власти Индонезии решили закрыть границы страны для иностранных туристов из-за нового штамма коронавирусной инфекции. Запрет вступит в силу 1 января 2021 года и продлится две недели.

Об этом заявил глава МИД страны Ретно Марсуди, передает "Reuters".

Кроме того, на прошлой неделе Индонезия запретила въезжать в страну гражданам, которые прибывают из Великобритании, а также ужесточила правила для туристов из Европы и Австралии.

Новые ограничительные меры коснутся всех иностранцев, кроме высокопоставленных государственных чиновников.

Отметим, что Индонезия является одной из крупнейших стран мира и занимает четвертое место в мире по численности населения.

Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который мутировал и стал стремительно развиваться. Из-за этого десятки государств закрыли свои границы для Великобритании.

Ранее ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса из Великобритании. По их мнению, основная опасность нового штамма коронавируса заключается в его заразности, так как это приведет к еще большему коллапсу медицинской системы и более высокой смертности.