На горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии сотни британцев, которые должны были находиться на карантине из-за нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании, самовольно покинули отель.

Об этом сообщает The Gardian со ссылкой на источники.

Туристы должны были находиться в изоляции в своих номерах на протяжении 10 дней. Однако в воскресенье, 27 декабря, по словам работников отеля, британцы покинули комплекс и не отвечают на звонки.

Всего изначально 420 британцев заселились в отель, а позже их осталось менее 10 человек.

"Многие из них оставались на карантине в течение дня, прежде чем отправиться в путь под покровом темноты", - рассказал представитель администрации муниципалитета Багнес Жан-Марк Сандос.

По его словам, владельцы гостиницы заметили отъезд своих британских гостей только после того, как те "не ответили на звонки из своих номеров" или "не съели приготовленные для них блюда".

"Поскольку полеты между Швейцарией и Великобританией были отменены с воскресенья 20 декабря, сначала было неясно, куда пропали туристы", - добавил Сандос. По данным издания, некоторые британские туристы отправились во Францию.

Власти Швейцарии закрыли авиасообщение с Великобританией, а также ввели 10-дневный карантин для британцев из-за выявленного в стране нового штамма коронавируса.

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