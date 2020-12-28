Еще шесть уголовных производств за умышленное декларирования недостоверной информации закрыты НАБУ и ГБР на основании решения Конституционного суда, который в конце октября признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Ныне закрытые производства были открыты по материалам Национальногое агентства по предупреждению коррупции, которое установило признаки недостоверного декларирования по результатам полной проверки деклараций.

Также в НАПК назвали фамилии людей, в отношении которых закрыты уголовные дела:

Игорь Шкиря, народный депутат Украины VIII созыва (не задекларировал имущество на общую сумму 63 миллиона гривен, в том числе шесть земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены)

Борис Филатова, Днепровский городской голова (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тысяч гривен и 519,7 тысяч гривен);

Ирина Завгородняя, судья Конституционного Суда Украины (не задекларировали авто Land Rover стоимостью 615,3 тысяч гривен, принадлежащего мужу);

Андрей Павелко, народный депутат Украины VIII созыва (не задекларировал приобретение в собственность аксессуара стоимостью 425 тысяч гривен, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером: не указал члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (автомобили Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользование квартирой));

Станислав Рычка, судья Заводского районного суда Днепродзержинска Днепропетровской области (не указал пользование женой квартирой, автомобиль жены и ее финансовые обязательства: не задекларировал доходы члена семьи в виде социальной помощи и подарка в виде квартир. Общая сумма недостоверных сведений – 1,6 миллиона гривен).

Также Госбюро расследований закрыло уголовное производство против начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тысяч гривен.

Ведомство напомнило, что правоохранители вынуждены были закрыть эти уголовные дела, поскольку решением КСУ статья 366-1 УК (декларирование недостоверной информации) признана неконституционной.

Всего с мая 2020 года НАПК установило признаки умышленного декларирования недостоверной информации по статье 366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы. Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно.

В ведомстве также отметили, что их работа остается заблокированной, поскольку закон, который восстанавливает функции Агентства, до сих пор не вступил в силу.

Также мы сообщали, что на днях Зеленский подписал закон о возвращении НАПК полномочий по проверке деклараций.