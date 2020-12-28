Луганск и Донецк в конце декабря засыпало снегом. Фото
В понедельник, 28 декабря, временно неподконтрольные Киеву Донецк и Луганск засыпало снегом.
Фото с зимними пейзажами жители городов публикуют в социальных сетях.
По данным синоптиков, в Луганске сегодня ожидается -4 градуса. Погода днем будет ясной, к вечеру на город опустится туман. Осадков не ожидается.
Что касается Донецка, в этом городе 28 декабря немного теплее - -1. Однако до обеда будет пасмурно, а к вечеру малооблачно.
Фото заснеженного Луганска:
Фото снега в Донецке:
Напомним, в Украине сегодня ожидаются гололед и порывистый ветер, спасатели из-за непогоды объявили в стране І уровень опасности.
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