В понедельник, 28 декабря, временно неподконтрольные Киеву Донецк и Луганск засыпало снегом.

Фото с зимними пейзажами жители городов публикуют в социальных сетях.

По данным синоптиков, в Луганске сегодня ожидается -4 градуса. Погода днем будет ясной, к вечеру на город опустится туман. Осадков не ожидается.

Что касается Донецка, в этом городе 28 декабря немного теплее - -1. Однако до обеда будет пасмурно, а к вечеру малооблачно.

Фото заснеженного Луганска:

Фото снега в Донецке:

Напомним, в Украине сегодня ожидаются гололед и порывистый ветер, спасатели из-за непогоды объявили в стране І уровень опасности.

Также мы писали о том, синоптики сообщили, какой будет в Украине погода на Новый год.