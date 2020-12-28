В понедельник, 28 декабря, на шахте "Золотое" в Луганской области произошел обвал породы, из-за чего пострадали два горняка. Одного удалось оперативно освободить, поиски другого продолжают спасатели.

Об этом рассказал лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец у себя в Facebook.

"Сегодня ночью в 0:13 произошел обвал горных масс на горизонте 687 м "Шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь". Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался", - сказал он.

Также Волынец рассказал, что сейчас продолжаются спасательные работы по поиску второго горняка.

"Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку", - рассказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что в Донецке на шахте Скочинского вспыхнул пожар, спасатели искали горняков под завалами.

Также мы сообщали, что в шахте Мирнограда обвалившейся породой завалило горняка.