Власти Омана, где в начале 2020 года отдыхал президент Украины Владимир Зеленский, приняли решение открыть сухопутные, воздушные и морские границы во вторник, 29 декабря.

Об этом говорится в сообщении правительства, передает "Интерфакс".

Для въезда в страну необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

При прибытии в любой из пограничных пунктов въезда будет сделан еще один тест.

Напомним, в январе текущего года в Омане побывал президент Украины Владимир Зеленский. Поездка глава страны вызвала скандал, так как информация о ней сначала скрывалась, а после появились неоднозначные данные о том, был ли этот визит частным или рабочим. Кроме того, не было ясно, кто оплачивал перелет Зе туда и обратно.

"Страна" подробно писали о поездке Зеленского и почему из-за нее его могут признать нарушителем антикоррупционного законодательства. Дело в том, что на Банковой утверждали, что за чартерный рейс, на котором Зеленский возвращался в Украину, заплатил султанат Омана.

Как рассказали в Офисе президента, перелет президента в Оман в начале 2020 года, а также проживание в гостинице оплачивала его супруга Елена Зеленская. А сама поездка официального статуса не имела, хотя глава государства посещал султанат для установления контактов с его руководством.

Отметим, что в начале апреля столица Омана была полностью закрыта на въезд и выезд из-за пандемии.