В китайском городе Ухань, который стал первым эпицентром распространения коронавируса, медики обнаружили антитела к Covid-19 лишь у 4,4 % жителей.

Выводы медиков были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Так, исследования проводились в больнице Тунцзи Университета науки и технологий Хуачжун. Были собраны чуть более 35 000 образцов жителей, которым больше 18 лет.

"Это исследование показало, что серопозитивная распространенность составила 3,9% в когорте из 35 040 человек в Ухане, Китай. Большинство людей дали положительный результат только на антитела IgG к SARS-CoV-2, что указывает на предшествующую инфекцию", - рассказали исследователи.

При этом антитела на сегодняшний день имеют всего 4,43% населения Уханя.

Напомним, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планирует в январе отправиться в Китай расследовать происхождение коронавируса, о чем в организации говорили еще в ноябре.

Также мы писали о том, что в ВОЗ уверены, что источник коронавируса скрыт в китайском Ухане.