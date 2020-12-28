Утром в понедельник, 28 декабря, недалеко от столицы Хорватии Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает РИА "Новости".

По их данным, землетрясение было зафиксировано в 05:28 по времени UTC (06:28 по киевскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах от Загреба, а очаг природного явления залегал на глубине 10 километров.

На данный момент поступили сообщения о небольших повреждениях зданий в районе города Сисак (около 50 километров от Загреба), жители обратили внимание на появление трещин в стенах и трубах. В настоящее время сообщений о жертвах не поступало.

Ранее мы писали, что на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, которое почувствовали жители нескольких провинций.

Также рассказывали, что в Милане произошло самое сильное землетрясение за минувшие 500 лет. Его магнитуда составила 3,9 баллов. Подземные толчки ощущались в различных районах города, а также пригородах.