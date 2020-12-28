В Офисе генерального прокурора направили по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому из-за неявки на процессуальные действия в понедельник.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, прокуроры направили ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

Отметим, что таких полномочий по Конституции у президента нет.

Как сообщают "Украинские Новости", Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора, куда его ранее вызвали для вручения подозрения.

"Не было его", — сообщил представитель ведомства.

При этом он объяснил, что не может явиться в Офис генпрокурора по семейным обстоятельствам. Однако документы о причине неявки не были предоставлены.

Также в там сообщили, что подозрение отправлено по почте: "В связи с этим сообщение о подозрении как такое, которое составлено руководством Офиса генпрокурора сегодня, отправлено почтовой связью на указанные адреса", — сказали в ведомстве.

Напомним, 29 октября Госбюро расследований вызвало Тупицкого на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Однако глава Конституционного суда на допрос не явился.

24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора вызывает главу Конституционного суда Тупицкого для вручения подозрения.

По данным "Страны", подозрение ему будет вручено по статьям 384 ("Введение в заблуждение суда") и 386 ("Препятствование появления свидетеля") УК.

На днях в программе "Схемы" радио "Свобода" вышли записи разговора в 2018 году Тупицкого с донецким предпринимателем Дрегером, в которых Тупицкий убеждал Дрегера не давать против него показаний.

На радио "Свобода" сейчас предполагают, что подозрение будет вручаться именно по этому эпизоду.

Но и это ещё не все. По данным "Страны", активизировалось расследование еще одного дела, в котором фигурирует Тупицкий - а именно о незаконном увольнении с поста главы КСУ его прежнего руководителя Станислава Шевчука.

Мы уже писали, что это дело было возобновлено во время недавнего обострения отношений между КСУ и президентом.

И как раз на днях на допросе по нему в качестве свидетелей побывали почти все действующие на тот момент судьи КСУ кроме четырёх - Тупицкого и ещё троих главных застрельщиков свержения Шевчука.

Не исключено, что им будет предъявлено подозрение и по этому делу.