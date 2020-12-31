В 2021 году на смену шустрой Крысе уверенным шагом придет хозяйственный Бык. Он обещает быть щедрым и добрым к тому, кто не станет сачковать и проявит трудолюбие.
Для Металлического Быка характерны стремление к достижению поставленных целей даже вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам - пандемиии коронавируса или финансовому кризису. Главное - отсекать все лишнее, не торопиться, стратегически мыслить и держать слово.
Мы подготовили прикольные поздравления с наступающим Новым годом в прозе, стихах и анимированных открытках. Их можно заранее отправить всем родным и близким, чтобы поднять им настроение.
Прикольные открытки
Поздравления коллегам
Всем сослуживцам в Новом году желаю красивого и беззаботного праздника. Душевно встретить год Быка в семейном уютном кругу и загадать много добрых желаний, которые непременно исполнятся!
Коллеги, вы давно стали мне второй семьей! Пусть для каждого из вас новый год станет намного счастливее прежнего, принесет всяческие блага и везение!
Желаю успеха, бодрости и терпения! Пусть любые жизненные перемены приносят радость и счастье. Не растеряй присущий тебе оптимизм и всякий раз находи решение для любой проблемы!
Пусть этот год станет особенным, исполнит сокровенные желания и мечты, принесет успех и благополучие, подарит веру в чудо, счастье и любовь. С праздником!
Пусть в жизни будет больше радостных мгновений и счастливых случаев! Желаю не знать счета деньгам, чтобы спокойно осуществлять как свои мечты, так и желания близких.
Пусть успех сопутствует в работе и жизни, а любовь непременно станет важным атрибутом в твоем сердце. С Новым годом!
Желаю всегда иметь уверенность в своих силах и оптимизм! Пусть год станет самым богатым на счастливые мгновения!
Открытки со стихами
Желаю в новом 2021 году изобилия финансового,
Сплоченности команды и процветания - круглогодичного,
Пусть будет каждый день наполнен уймой радости
И дарит больше сил, энергии и яркости!
Пусть в новом году станет ровной дорога к успеху,
А мелкие проблемы разрешаются быстро и дарят много смеха,
Желаем четких целей и планов, пусть меньше будет зла и обманов!
Еще напутствие на год Быка такое - достаток приумножить необходимо втрое!
Плодотворного и радостного года,
Пусть в семье удачной будет погода,
Пусть свершатся все желания и планы,
А отпуск проходит у океана!
Желаю друзей клевых и верных,
Чтобы больше было эмоций волшебных,
Чтоб начальник вызывал только ради премии,
А год Крысы уходящий забрал все эпидемии!
Новый год желаю встретить в ожидании чудес!
Чтобы Дед Мороз расщедрился на айфон или мерседес,
На работе чтобы было меньше драм,
И с любимым счастье разделить напополам!
Желаю 2021-й прожить ярко и богато,
Чтобы ввысь взлетела вмиг зарплата,
Все любимые собрались сегодня за столом,
И перспективы сказочные ждали за углом.
Желаю больше волшебства и смеха,
Чтоб деньги были - не помехой!
Мечты и желания загадывать с легкостью,
Чтобы все исполнялось с завидной скоростью!
Пусть праздника вьюга закружит,
Подарит уют и тепло,
От чистого сердца желаю,
Чтоб сказочно повезло.
Пусть Новый год под елку подарков много принесет,
Подарит праздник яркий и самый волшебный 2021-й год!
В год Металлический Быка поздравляю всех сердечно,
Пусть в доме соберутся веселые и добрые друзья,
Успех и радость - станут бесконечны!
Пусть Новый год станет самым прекрасным,
Подарит везенье на год вперед!
В работе - успеха и вдохновения,
В судьбе - любви, удачи и смеха.
Анимированные картинки
Желаю в Новом году много мечтать и каждый день делать то, что будет приближать к исполнению желаний. Оставайся терпеливым, выдержанным и сильным, что бы ни случилось! Умей радоваться искренне, подобно ребенку! И помни, что все осуществимо, если очень сильно захотеть.
Пусть Новый год Бычка подарит охапку важных талисманов: успех, богатство, любовь и здоровье! Все они помогут уверенно подняться вверх по ступеням навстречу своей мечте!
З Новим роком! Нехай майбутній 2021 рік принесе все, що душа забажає.
Вітаю з новорічними святами! Бажаю в році Бика вдалих ідей, міцної сім'ї, веселого життя!
Пусть 2021-й подарит только успешные идеи,
Счастливые истории и интересные дела.
Пусть у каждого наладится работа,
Станет веселее жизнь и крепкою - семья!
С Новым годом, радости, любви и добра!
Пусть здоровым будет дух и тело долгие года!
Пусть Новый год приносит лишь хорошие новости,
А в дом приходят только веселые и желанные гости!
Желаю стать счастливым человек в 2021 году, который точно знает, чего хочет, и непременно достигает желаемого! Пусть тебя сопровождают удача, счастье, радость и финансовое благополучие. Команда будет сплоченной, а друзья - верными!
Друже, з Новим роком і веселих свят! Бажаю позитивного середовища, яке буде сприяти продуктивній роботі. Нехай твій настрій буде завжди стабільним та гарним, так само як і зарплата.
Пусть в Новом году работа приносит удовольствие и высокую зарплату, дарит возможность развития. Будь счастлив, успешен и жизнерадостен!
В предстоящей новогодней суете хочу скорее поздравить вас с Новым годом и пожелать энтузиазма и уверенности в завтрашнем дне, а еще смелости и целеустремлённости на пути к своей мечте.
Официальные поздравления в прозе
Шановний друже! Вітаю з Новим роком. Нехай він буде плідним і успішним. Бажаю нових кар'єрних досягнень та легких робочих буднів, неодмінно спекотних приємних свят та душевних вихідних разом з близькими.
З Новим Роком! Нехай невдачі залишаться за порогом старого року, а прийдешній подарує шалені злети і неперевершенні досягнення!
С Новым годом. Пусть станут чудесными новогодние праздники, зима будет по-настоящему сказочной, а работа будет слаженной и весёлой. Три составляющие нового года пусть сделают твою жизнь счастливой и долгой, а новый 2021 год подарит удачу и радость, прекрасное настроение и материальное благополучие!
Прийдешні новорічні свята - це нагода ще раз подякувати вам за дружню підтримку, позитивне ставлення та приємні спогади. У Новому році ми обов'язково досягнемо нові цілі. Бажаю вашій родині щастя в Новому році!