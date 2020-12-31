В 2021 году на смену шустрой Крысе уверенным шагом придет хозяйственный Бык. Он обещает быть щедрым и добрым к тому, кто не станет сачковать и проявит трудолюбие.

Для Металлического Быка характерны стремление к достижению поставленных целей даже вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам - пандемиии коронавируса или финансовому кризису. Главное - отсекать все лишнее, не торопиться, стратегически мыслить и держать слово.

Мы подготовили прикольные поздравления с наступающим Новым годом в прозе, стихах и анимированных открытках. Их можно заранее отправить всем родным и близким, чтобы поднять им настроение.

Прикольные открытки

Поздравления коллегам

Всем сослуживцам в Новом году желаю красивого и беззаботного праздника. Душевно встретить год Быка в семейном уютном кругу и загадать много добрых желаний, которые непременно исполнятся!

Коллеги, вы давно стали мне второй семьей! Пусть для каждого из вас новый год станет намного счастливее прежнего, принесет всяческие блага и везение!

Желаю успеха, бодрости и терпения! Пусть любые жизненные перемены приносят радость и счастье. Не растеряй присущий тебе оптимизм и всякий раз находи решение для любой проблемы!

Пусть этот год станет особенным, исполнит сокровенные желания и мечты, принесет успех и благополучие, подарит веру в чудо, счастье и любовь. С праздником!

Пусть в жизни будет больше радостных мгновений и счастливых случаев! Желаю не знать счета деньгам, чтобы спокойно осуществлять как свои мечты, так и желания близких.

Пусть успех сопутствует в работе и жизни, а любовь непременно станет важным атрибутом в твоем сердце. С Новым годом!

Желаю всегда иметь уверенность в своих силах и оптимизм! Пусть год станет самым богатым на счастливые мгновения!

Открытки со стихами

Желаю в новом 2021 году изобилия финансового,

Сплоченности команды и процветания - круглогодичного,

Пусть будет каждый день наполнен уймой радости

И дарит больше сил, энергии и яркости!

Пусть в новом году станет ровной дорога к успеху,

А мелкие проблемы разрешаются быстро и дарят много смеха,

Желаем четких целей и планов, пусть меньше будет зла и обманов!

Еще напутствие на год Быка такое - достаток приумножить необходимо втрое!

Плодотворного и радостного года,

Пусть в семье удачной будет погода,

Пусть свершатся все желания и планы,

А отпуск проходит у океана!

Желаю друзей клевых и верных,

Чтобы больше было эмоций волшебных,

Чтоб начальник вызывал только ради премии,

А год Крысы уходящий забрал все эпидемии!

Новый год желаю встретить в ожидании чудес!

Чтобы Дед Мороз расщедрился на айфон или мерседес,

На работе чтобы было меньше драм,

И с любимым счастье разделить напополам!

Желаю 2021-й прожить ярко и богато,

Чтобы ввысь взлетела вмиг зарплата,

Все любимые собрались сегодня за столом,

И перспективы сказочные ждали за углом.

Желаю больше волшебства и смеха,

Чтоб деньги были - не помехой!

Мечты и желания загадывать с легкостью,

Чтобы все исполнялось с завидной скоростью!

Пусть праздника вьюга закружит,

Подарит уют и тепло,

От чистого сердца желаю,

Чтоб сказочно повезло.

Пусть Новый год под елку подарков много принесет,

Подарит праздник яркий и самый волшебный 2021-й год!

В год Металлический Быка поздравляю всех сердечно,

Пусть в доме соберутся веселые и добрые друзья,

Успех и радость - станут бесконечны!

Пусть Новый год станет самым прекрасным,

Подарит везенье на год вперед!

В работе - успеха и вдохновения,

В судьбе - любви, удачи и смеха.

Анимированные картинки

Желаю в Новом году много мечтать и каждый день делать то, что будет приближать к исполнению желаний. Оставайся терпеливым, выдержанным и сильным, что бы ни случилось! Умей радоваться искренне, подобно ребенку! И помни, что все осуществимо, если очень сильно захотеть.

Пусть Новый год Бычка подарит охапку важных талисманов: успех, богатство, любовь и здоровье! Все они помогут уверенно подняться вверх по ступеням навстречу своей мечте!

З Новим роком! Нехай майбутній 2021 рік принесе все, що душа забажає.

Вітаю з новорічними святами! Бажаю в році Бика вдалих ідей, міцної сім'ї, веселого життя!

Пусть 2021-й подарит только успешные идеи,

Счастливые истории и интересные дела.

Пусть у каждого наладится работа,

Станет веселее жизнь и крепкою - семья!

С Новым годом, радости, любви и добра!

Пусть здоровым будет дух и тело долгие года!

Пусть Новый год приносит лишь хорошие новости,

А в дом приходят только веселые и желанные гости!

Желаю стать счастливым человек в 2021 году, который точно знает, чего хочет, и непременно достигает желаемого! Пусть тебя сопровождают удача, счастье, радость и финансовое благополучие. Команда будет сплоченной, а друзья - верными!

Друже, з Новим роком і веселих свят! Бажаю позитивного середовища, яке буде сприяти продуктивній роботі. Нехай твій настрій буде завжди стабільним та гарним, так само як і зарплата.

Пусть в Новом году работа приносит удовольствие и высокую зарплату, дарит возможность развития. Будь счастлив, успешен и жизнерадостен!

В предстоящей новогодней суете хочу скорее поздравить вас с Новым годом и пожелать энтузиазма и уверенности в завтрашнем дне, а еще смелости и целеустремлённости на пути к своей мечте.

Официальные поздравления в прозе

Шановний друже! Вітаю з Новим роком. Нехай він буде плідним і успішним. Бажаю нових кар'єрних досягнень та легких робочих буднів, неодмінно спекотних приємних свят та душевних вихідних разом з близькими.

З Новим Роком! Нехай невдачі залишаться за порогом старого року, а прийдешній подарує шалені злети і неперевершенні досягнення!

С Новым годом. Пусть станут чудесными новогодние праздники, зима будет по-настоящему сказочной, а работа будет слаженной и весёлой. Три составляющие нового года пусть сделают твою жизнь счастливой и долгой, а новый 2021 год подарит удачу и радость, прекрасное настроение и материальное благополучие!

Прийдешні новорічні свята - це нагода ще раз подякувати вам за дружню підтримку, позитивне ставлення та приємні спогади. У Новому році ми обов'язково досягнемо нові цілі. Бажаю вашій родині щастя в Новому році!