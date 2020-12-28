В Минобороны Азербайджана заявили о нападении на азербайджанские подразделения "армянской вооруженной группировки" в направлении села Агдам. В результате якобы погиб азербайджанский солдат, еще один ранен. При этом вся группа противника "была уничтожена".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

"27 декабря около 15:30 незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ведомстве также сообщили, что один азербайджанский военнослужащий был убит, а еще один ранен. Нападавшие были уничтожены. Кроме того, в министерстве заявили, что если подобный случай повторится, то азербайджанская армия предпримет решительные меры.

В свою очередь в Минобороны Карабаха заявили, что ни один их военный не участвовал в какой-либо операции.

"Как мы уже заявляли несколько часов назад, подтверждаем, что вчера в течение всего дня и до сих пор ни одно подразделение Армии обороны Арцаха, ни один военнослужащий не участвовал в каких-либо действиях, никаких чрезвычайных происшествий не было зафиксировано, и с армянской стороны не было сделано ни одного выстрела", - сообщили в министерстве.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился и перешел в фазу боевых действий 27 сентября.

В ночь с 9 на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении боевых действий. Под контроль Азербайджана перешли семь районов буферной зоны вокруг Нагорного Карабаха, которые ранее контролировала Армения, а также часть непосредственно Нагорного Карабаха, включая город Шуша. Для поддержания перемирия в Нагорный Карабах были введены силы российских миротворцев.