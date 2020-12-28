Ученые рекомендуют использовать увлажнители воздуха в помещении, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам Линси Марр из Политехнического университета Вирджинии, необходимо поддерживать влажность на уровне выше 40%, но ниже 60% в зимние месяцы. В этих условиях вирус не выживает, а защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает лучше, чем при сухом воздухе.

Исследователь аэрозолей Аджит Ахлават и его коллеги рассказали, что вероятность передачи Covid-19 воздушным путем в засушливых местах выше, чем во влажных. Это связано с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и сохраняют способность к заражению дольше. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавируса быстрее разрушается, что инактивирует патоген. Однако ученые не советуют поддерживать чрезмерную влажность, так как она может способствовать росту плесени, вызывающей астму и аллергические реакции.

По данным ученых, более высокая температура воздуха также могут препятствовать распространению вируса через поверхности, однако такой тип передачи встречается редко.

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