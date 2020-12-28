Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что январский локдаун в Украине отменять не будут, несмотря на спад заболеваемости Covid-19.

Об этом он рассказал во время брифинга 28 декабря, который транслировался в Facebook.

"Что касается карантина с 8 по 24 января – мы не собираемся вносить какие-либо изменения, которые касаются его отмены. Потому что, согласно нашему прогнозу, он для нас очень важен. Именно такой стратегии мы будем придерживаться", - сказал он.

По словам Степанова, усиление карантинных ограничений в январе не отменят, поскольку после праздников ожидается рост заболеваемости коронавирусной болезнью, а также сезонная вспышка гриппа.

Кроме того, министр рассказал о том, что местные власти не особо следят за безопасностью граждан во время массовых мероприятий. В частности, это касается и Киева.

Степанов рассказал, почему Минздрав не будет отменять новогодний локдаун. Смотреть с 07:00. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее правительство анонсировало усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Как писала "Страна", в киевском суде обжалуют введение всеукраинского локдауна в январе.