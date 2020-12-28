В Ереваны оппозиционеры, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собирались 28 декабря на протестную акцию у здания парламента.

Об этом сообщает РИА Новости.

К зданию стянули дополнительные силы полиции, которые выставили оцепление у входа в парламент.

Позже участники протеста двинулись по улицам армянской столицы.

Напомним, акции протесты с требованием отставки премьера Пашиняна проходят в Ереване, так как 9 ноября он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе вместе с Азербайджаном и Россией. В Баку это восприняли положительно, а в Ереване вспыхнули массовые митинги, в ходе которых был захвачен парламент.

Оппозиционные силы, требующие ухода главы Кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.