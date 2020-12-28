Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине стали делать меньшее количество ПЦР-тестирования на коронавирус из-за использования экспресс-тестов на антиген.

Об этом он рассказал в ходе брифинга 28 декабря, видео обнародовано в Фейсбуке.

"За прошедшую неделю было выявлено 59 381 случай заболеваемости Covid-19. На позапрошлой неделе это количество было - 70 327. Методом ПЦР было сделано 203 954 тестирования. Это только методом ПЦР. За позапрошлую неделю - 250 417. Якобы упало (число тестов - Ред.), с чем это связано? Мы начали применять в том числе тесты на антиген - экспресс-тесты, это тесты, которые за 15 минут делаются", - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшую неделю было сделано 58 063 тестирования на выявление антигена экспресс-тестами.

"На позапрошлой неделе это количество составляло 34 058. Количество больных, которое было обнаружено при тестировании экспресс-тестами - это более 14 тысяч человек. Это все легло в нашу статистику по заболеваемости", - заявил глава Минздрава.

Степанов о тестах на коронавирус - с 02:40

Напомним, ранее Степанов говорил, что украинцы стали делать меньше тестов на коронавирус, потому что меньше людей стали нуждаться в этом.

Также ранее "Страна" подробно разбиралась, почему число заболевших Covid-19 28 декабря упало ниже пяти тысяч в день и как это связано с тестами.