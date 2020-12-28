Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет менять свою позицию по достройке газопровода "Северный поток-2" из-за смены власти в Соединенных Штатах.

Слова чиновника приводит DW.

"О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон. Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку-2", - сказал Хайко Маас.

Более того, Маас прогнозирует, что проблемы, из-за которых мнения Берлина и Вашингтона расходятся, сохранятся в будущем.

"Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону", - заявил он.

В конце прошлого года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. 23 декабря 2020 года стало известно, что США готовят новые санкции.

Также в декабре этого года стало известно, что "Фортуна" начала укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.