Сегодня 15-й лунный день в знаке зодиака Близнецы. Во вторник есть вероятность осложнения отношений с близкими, некоторым знакам Зодиака понадобится поддержка друзей.

Настойчивым и амбициозным Овнам непросто принимать поддержку близких и друзей. Но сегодня вам понадобиться помощь от тех, кто с вами одной крови. Ваша ситуация требует не только продуманного решения, сколько объединенных усилий ближайшего круга родных. Возьмите на вооружение все предложенные идеи, не отмахивайтесь от того, что может показаться вам новым и непривычным.

Урок для Овнов : пробуйте первыми просить о помощи, ведь это далеко не признак слабости. Важно, чтобы окружение увидело вас обычным человеком. Ваши друзья будут искренне рады оказать вам содействие.

Близнецы могут ненароком задеть за живое кого-то из близких. Сегодня такая бестактность не сойдет вам с рук. Если вы будете продолжать скрывать от мира свою щедрую и отзывчивую душу и продолжите выпячивать непонимание и обиду, в 2021 году рискуете остаться одинокими.

Урок для Близнецов : Будьте осторожны в своих высказываниях. Помните, что доброе слово и кошке приятно. А если похвалить человека как следует, то его сердце воспоет по отношению к вам. Да и проще простого просить о помощи, если она требуется. Ведь людям не дано читать мысли.

Сегодня для Водолеев важно находиться в окружении единомышленников и тех, кто целиком и полностью разделяет ваши ценности. Совсем скоро 2021 год привнесет в вашу жизнь людей, у которых можно будет научиться чему-то новому. Главное - уже сейчас не отказываться от общения с теми, кто изначально показался вам недостаточно харизматичным, остроумным, веселым или творческим.

Урок для Водолеев . Постарайтесь не опаздывать ни с решениями, ни с выводами. Пунктуальность во всем должна стать вашей главной целью предстоящих дней. Только так можете завершить все планы в этом году.

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