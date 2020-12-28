В Украине, где за сутки Сovid-19 заболели 4 385 человек, распространен не такой заразный штамм коронавируса, как в западных странах. Таким образом, это стало одной из причин спада коронавируса в нашей стране.

Об этом заявил академик (Национальной академии наук Украины) НАН Сергей Комисаренко в интервью РБК-Украина.

Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Однако, по его словам, есть еще одна причина спада коронавируса в нашей стране.

"Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания Covid-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования", - cказал он.

По словам ученого, главный фактор - это поведение самого Covid-19. Он становится то более, то менее контагиозным (заразным - Ред.).

"Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальным, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения болезни пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется", - заявил комисаренко.

Ученый также добавил, что Covid-19 могут заболеть не все. Люди, у которых мощная иммунная система, могут не заразиться коронавирусом, однако они могут быть распространителями инфекции. Также некоторые люди могут иметь перекрестный иммунитет - то есть иммунитет против менее опасных коронавирусов, который позволяет иммунной системе реагировать как защита против Covid-19.

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