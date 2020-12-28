В понедельник, 28 декабря, в Польше вступили в силу новые правила для въезда украинцев в страну.

Об этом сообщает украинское посольство в Польше.

В первую очередь пропускать будут следующие категории украинцев:

членов супружеской пары или детей граждан Польши, а также пребывающих под опекой поляка;

лиц, имеющих карту поляка, право на постоянное или временное проживание в Польше;

лиц, имеющих национальную визу и въезжающих с целью репатриации (возвращения на историческую родину) или членов семьи репатрианта;

лиц, которые являются членами семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии.

Также право на пересечение границы имеют:

украинцы, которые имеют легальную работу (в т.ч. сезонную) в Польше,

студенты и учащиеся польских учебных заведений, ученые, проводящие исследования в Польше,

студенты и учащиеся польских учебных заведений, ученые, проводящие исследования в Польше, водители транспорта для международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок, которые въезжают в рабочих целях,

моряки, рыбаки, работники морских добывательных и буровых платформ, которые въезжают для транзита на место работы;

дипломаты и члены их семей;

участники спортивных соревнований с документами от организатора соревнований.

Также в Польшу смогут попасть и пассажиры самолетов, которые летят из страны без запрета на воздушное движение, входят в одну из указанных категорий или имеют разрешение на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Южной Корее, Тунисе, Австралии, а также иностранные предприниматели и представители иностранного бизнеса, которые въезжают с коммерческой целью и получили разрешение от министра иностранных дел Польши.

В то же время для прибывающих останется обязательной обсервация в течение двух недель. Но ее могут не проходить те, кто вакцинировался от коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что с понедельника в Польше закроют горнолыжные трассы, гостиницы и рестораны.

Также мы писали, что в Польше введут трехнедельный локдаун, а на Новый год будет комендантский час.