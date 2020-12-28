Глава Европейского полицейского агентства Катрин де Болл заявила, что во время пандемии коронавируса возросло количество преступлений на сексуальной почве, которые совершены в отношении детей в интернете.

Об этом чиновница рассказала в интервью для медиаконцерна Funke, передает DW.

"При этом преступники пытаются вступить в непосредственный контакт с детьми, которые во время локдауна гораздо больше времени проводят в интернете и нередко делают это без присмотра родителей", - сказала она.

При этом в марте этого года Европол уже указывал на рост числа преступлений, которые были связаны с пандемией коронавируса. Среди них киберпреступления, мошенничество, кражи и подделки.

Напомним, в странах Европейского Союза после начала массовой вакцинации от коронавируса уже фиксируют случаи мошенничества с вакцинами. В Европоле заявили, что преступники пытаются воспользоваться огромным спросом на прививки.

До этого "Страна" рассказывала, что правоохранители в Германии начали расследование по факту мошенничества из-за преступников, которые рассылали фальшивые приглашения на прививку от коронавируса.