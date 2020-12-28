Российского оппозиционного активиста Ефима Ягодкина задержали в Украине и собираются экстрадировать в Россию.

Об этом "Стране" рассказал сам Ягодкин



Россиянин Ефим Ягодкин – бывший координатор штаба оппозиционной партии "Гражданская платформа" в Екатеринбурге, который организовывал и участвовал в различных митингах в РФ. В 2015 году в России на Ефима Ягодкина было возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.

3-го ноября 2015 года его машину остановили сотрудники полиции и провели обыск, в ходе которого обнаружили некий пакет с подозрительным веществом. Однако в тот момент Ефима не задержали и обвинений не предъявили - по его словам, таким образом его просто пытались запугать. Поэтому Ягодкин смог покинуть страну.

Он выехал из России сначала в Испанию, где имел вид на жительство, а затем в Венгрию.

Тогда Россия подала Ягодкина в международный розыск. Однако обе страны, изучив дело Ягодкина, отказали российским властям в экстрадиции, усмотрев в обвинении политическое преследование.

Несколько лет спустя он женился на украинке. Вместе они решили переехать жить в Украину, к ее родственникам.

Но 23 января 2020-го года при въезде в Украину Ефима Ягодкина задержали – по запросу РФ на арест и выдачу. Уже 11 месяцев он сидит в СИЗО в Ужгороде.

По его словам, сейчас готовится его выдача России.

Сам Ефим Ягодкин в комментарии "Стране" утверждает, что дело против него в России было сфабриковано: наркотики ему подбросили.

Вот как описывает свою историю "Стране" Ягодкин.

"Мы с моей супругой и нашим сыном почти год назад приехали в Украину для постоянного проживания (моя супруга – украинка). Но к сожалению, на границе я был задержан пограничной службой, и нахожусь по сей день в СИЗО города Ужгород", – рассказывает "Стране" Ефим Ягодкин.



"Россия инкриминируют мне хранение без цели сбыта запрещенного вещества в РФ, которое сами же и вбросили в мой автомобиль. В размере 1,38 грамма. По данным, предоставленным из РФ, это был синтетический каннабиоид. Аналогичная ситуация произошла в августе 2019 с Иваном Голуновым – ему тоже подбросили вещества. Самое интересное, что в Украине это вещество изъято из списка запрещенных (Постановление Кабмина от 16 мая 2018 г., №390). Поэтому на территории Украины это деяние не соотносится с Уголовным Кодексом и не классифицируется как уголовная статья", – объясняет Ягодкин.



Ефим считает, что задержали в Украине его незаконно. Так как то, за что его хотят привлечь к ответственности в России, не является преступлением на территории Украины.



"Прокуратура Закарпатской области запрашивает мой арест абсолютно незаконно и безосновательно. А городской суд, в свою очередь, поддерживает позицию прокуратуры и не берет во внимание позицию защиты. Две европейские страны – Испания и Венгрия, – уже проводили проверку по этому поводу и однозначно отказали в выдаче меня РФ. Они назвали это политическим преследованием, а также усмотрели сфабрикованность дела. Но местные власти плюют на эти решения, говоря "международное право для нас не указ"", – рассказывает "Стране" Ефим Ягодкин.



Сам Ягодкин считает, что дело против него сфабриковали из-за его гражданской позиции, а также связи с Алексеем Навальным.



"С Алексеем Навальным мы знакомы с 15 марта 2014 года. Познакомились на антивоенном "Марше мира", который проходил в Москве. Целью митинга была поддержка украинских граждан, сохранение целостности Украины и осуждение оккупации Крыма. Я также бывал у него в штабе у Москве. Цель у нас была одна, имели похожие взгляды на развитие России. Но мы находились в разных частях страны и относились к разным партиям. Мне нравятся многие его расследования, а также мысли в целом", – рассказывает Ефим.



И уточняет, что вел совместную деятельность с Евгением Ройзманом. Ройзман – глава Екатеринбурга (с 2013 по 2018 гг.), председатель партии "Гражданская платформа", членом которой являлся Ефим Ягодкин.



"В 2013-2015 году я публично в России занимался агитационной работой, участвовал в организации мирных митингов, был на виду и "на карандаше" у правоохранительных органов. Меня неоднократно задерживали за мою гражданскую позицию сотрудники полиции, суд выносил мне обвинительные приговоры с наивысшей мерой наказания – в виде административных арестов. Мой отец тоже член "Гражданской позиции", и он тоже вынужден был выехать из России в Испанию, живет там с 2016 года, получил статус политического беженца", – отмечает Ягодкин.



По украинскому законодательству в течении года должен решиться вопрос по выдаче Ягодкина России. Хотя сам Ефим опасается, что вопрос его экстрадиции в Россию уже решен.



"Могу предположить, что вопрос о моей выдаче в Россию из Украины уже давно решён заочно. Так как никаких действий, предусмотренных процедурой "экстрадиционная проверка", на протяжении 11 месяцев не было. А прокуратура области сделала вывод в пользу принудительной высылки меня в Россию. Мне непонятно, почему Украина вообще рассматривает вопрос о моей экстрадиции в Россию, если оснований для этого нет. Я каждый день нахожусь в ожидании экстрадиции в Россию, где меня ждет смерть", – отмечает Ягодкин.



Сейчас вопрос об экстрадиции Ефима Ягодкина рассматривается в Министерстве юстиции Украины, но окончательного решения еще нет.



Ефим Ягодкин сообщил "Стране", что уже обратился в Европейский суд по правам человека.